Veredicto: Conoce el futuro de "Lugares que hablan"

La crisis que enfrenta Canal 13 ha desencadenado una serie de despidos masivos en varios equipos de la estación, el área de prensa y Vértigo, fueron algunos de los espacios afectados.

En ese contexto, hace una semana una publicación en el Instagram de Francisco Saavedra (@franciscosaavedr) encendió las alarmas entre los seguidores del exitoso programa de viajes “Lugares que hablan”: “Ellos son mis amigos mis compañeros mis Partner @richardbezzaza @davidfractal @pedrot3 . Yo no los voy a dejar solos , yo estoy con ustedes ,yo simplemente espero que todo vuelva a la normalidad . Ustedes son #LugaresQueHablan , ustedes son quienes me sostienen , me cuidan , me quieren y se juegan la vida por cada uno de los capítulos de este maravilloso programa que hacemos . Solo quiero decirles que los estimo , los quiero y los admiro , espero que la próxima semana podamos volver todos juntos a trabajar tranquilos ❤️”. Señaló el animador en sus redes sociales.

Fueron cerca de 300 los trabajadores que terminaron siendo desvinculados del canal y el futuro del equipo de “Lugares que hablan” era incierto.

Sin embargo, Francisco Saavedra confirmó a través de su Instagram que el espacio cultural tan querido por los chilenos y que se ha ganado un espacio los sábados en el horario prime, continúa con las grabaciones. “El lunes retomamos con todo las Gabaciones de #LugaresQueHablan seguimos con toda la fuerza, gracias a todos por su preocupación , equipo completo ❤️🇨🇱”