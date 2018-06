La particular idea de Denise Rosenthal que desata risas en Instagram

La exitosa cantante nacional Denise Rosenthal no sólo destaca por su talento musical, belleza y simpatía sino que también por sus divertidas historias con su perro Farkas.

Este “cachupín” se ha ganado el cariño de los seguidores de Denise en redes sociales, recibiendo muchos comentarios y me gusta en sus fotos. Tanta es la conexión que tiene Niss con su mascota, que lo lleva a sus entrevistas en programas de radio, ensayos y paseos en auto. Además la interprete de “Cabello de ángel” le inventó una hilarante voz a Farkas haciendo videos muy divertidos que sube a su cuenta @nissrosenthal.

Hace unos días a Denise se le ocurrió una particular idea para el futuro de su mascota: “Creen que Farkas podría ser una súper estrella en la música?! Hoy me estuvo insistiendo con comenzar a producir su primer disco solista de, cueca/ranchera/trap😂 Ta medio peluo o no?.. Levanta la mano si eres un #FarkasLover”. Esta publicación obtuvo más de 72 mil me gusta y desató risas entre sus seguidores.