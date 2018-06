Camila Recabarren reveló la gran duda que existe entre ella y Joaquín Méndez

La semana pasada, Camila Recabarren estuvo en invitada en Mucho Gusto, donde muchos notaron un fuerte coqueteo entre ella y su ex pareja Joaquín Méndez.

En el matinal además la hicieron elegir a quien salvaría entre los integrantes del espacio para preservar la especie, a lo que ella respondió el trasandino sin pensarlo mucho.

Por eso, esta mañana en Hola Chile decidieron preguntarle a la ex Miss Chile sobre Méndez, y la panelista lanzó algunas confesiones que nadie esperaba.

“Es raro, cada vez que nos vemos con Joaquín tenemos muy buena onda, no quedó nada pendiente, nada en deuda. Nos vemos, nos queremos saludar y no podemos porque él se pone muy nervioso y me lo contagia”, comenzó señalando.

Además, aseguró que si lo tuviera en frente “me gustaría saber qué siente Joaquín por mí”, agregando que “me gustaría solamente que sea directo, porque nunca me habló tan claro y eso yo creo que a mí me dejó marcando… no estoy pegada en esa relación, yo ahora sigo mi vida (…) pero eso me dejó metida”.

Sus compañeros en el matinal de La Red le comentaron que pueden estar años en la situación en la que no se atreven a hablar, y que quizás el tiempo de ellos como relación ya había pasado.

“Quizás no está preparado, quizás pasan 5 años y me busca, y quizás yo también voy a estar, yo nunca me cierro a la posibilidad de nada, no es que esté enganchada ni nada, pero sí hay cariño”, concluyó la modelo.