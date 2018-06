Catherine Mazoyer confesó abuso de su pareja cuando tenía 13 años: él tenía 21

Este sábado se vivió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde cuatro nuevos famosos debieron competir para convertirse en el mejor anfitrión.

En este episodio fueron Mirna Schindler, Alejandro Chávez, Daniel Stingo y Catherine Mazoyer quienes se lucieron con sus platos y sorprendieron con sus confesiones.

Mientras se encontraban cenando en la casa de su hermana, Mazoyer impactó a sus invitados confesando que a los 13 años mantuvo una relación con un hombre bastante mayor.

“Yo a los trece pololeé con un hombre que tenía 21”, contó, asegurando que fue con consentimiento de sus padres.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que aseguró que fue abusada por su pareja: “Él en el fondo me obligó o engañó para tener relaciones con él”.

“Yo creo que como a los 21 vine a asumir que eso había sido un abuso, y que habían abusado de mí siendo chica y que eso era un delito”, agregó frente a sus comensales, quienes no podían entender cómo sus padres permitieron la relación.

Daniel Stingo la interrumpió señalando que “hay cierta responsabilidad en tus papás”, a lo que ella respondió que sí. Aunque añadió que nunca había comentado este tema con su madre.

“Esto no lo he contado jamás, mi mamá no lo sabe, piensa que perdí mi virginidad con el que fue mi gran amor de adolescencia y no tiene idea de esto, se va a enterar ahora, porque justamente yo no quería que ella se sintiera culpable, ya que no hay nada que hacer”, concluyó cerrando el tema.