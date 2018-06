"Ha querido apoderarse de mí como nunca antes": La cruda reflexión de Javiera Suárez en su nueva etapa del cáncer

Desde que fue diagnosticada con cáncer hace cerca de dos años, Javiera Suárez ha sido muy abierta con el público sobre su lucha en contra de la enfermedad.

Si bien parecía que el cáncer comenzaba a retroceder, hace un par de meses una nueva operación confirmó que la enfermedad sigue avanzando, empeorando su estado de salud.

Por esto, a través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió un sentido mensaje.

“Estoy cansada. He sentido miedo, menos que aquella primera vez cuando me diagnosticaron la enfermedad, pero reconozco que el cáncer ésta vez ha querido apoderarse de mí como nunca antes”, comenzó confesando.

“No lo dejo, peleo, me canso, vuelve a atacarme, me asusta, sigo peleando con amor y sonrisas, lloro, me enojo. Miro al espejo y me obliga a no rendirme. No lo haré”.

Además, la ex animadora reveló que hace poco cambió nuevamente de tratamiento, por lo que comenzará a perder el pelo. “Ya lo he vivido antes. Aún así, duele. Sé que desde hace 3 años y para siempre mi vida está destinada a esta montaña rusa de altos y bajos. Esta vez nos tocó dura la pasada, pero ya vamos saliendo con amor y sonrisas. Sigo peleando, me asusto, pero tengo a mi familia y a Dios de mi lado. Sonrío, no me rindo. Agarro impulso y avanzo”, concluyó.