¡Le bajó la locura! Carlos Möller protagoniza violenta escena con Bárbara

Las profesoras no pueden vivir su amor en paz.

Bárbara y Mercedes Möller están pasando por el momento más crítico de su relación, ya que Nicanor descubrió que su esposa le era infiel y comenzó una persecución para que ambas no estén juntas.

Otras personas que se enteraran del romance prohibido son los hermando de “Mechita”, lo que se pudo ver en el avance que fue mostrado el domingo recién pasado.

Pareciera que Horacio fue uno de los que se lo tomó más tranquilo, pero la reacción de Carlos fue la que llamó la atención de los televidentes, ya que mostró todo su enojo.

“No te vas a volver a acercar a mi hermana, con mi hermana no, con mi hermana no”, manifestó Carlos mientras ahorcaba a Bárbara.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

carlos: con mi hermana no, CON MI HERMANA NO!

me: CON MI MADRE NO, MACHISTA DE MIERDA, CON MI MADRE NO#barcedes #perdonanuestrospecados pic.twitter.com/psFFfvKIRh

— s is a fasoadicta (@feministprepon) 4 de junio de 2018