Millaray Viera tuvo un tibio debut en el Mucho Gusto

La actriz aseguró que estaba nerviosa.

Este lunes Millaray Viera debutó como panelista en el Mucho Gusto, llegada que no estuvo exenta de polémica debido a su anterior trabajo en el Muy Buenos Días.

“Yo estoy muy nerviosa, espero que me perdone en la gente en la casa y que no se me note mucho”, comentó la actriz cuando estaba empezando el matinal.

Sin embargo, algunos televidentes no aprobaron su debut y comenzaron a decir en las redes sociales que Millaray era fome.

Gracias a todos por tan hermosa bienvenida!! ❤️

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Y cuál sería su aporte?…se están poniendo muy fome!!!!!chaoooo — Mariela (@b_olave) 4 de junio de 2018

Ahora si que me cambio a otro canal — Manuel (@Manuel03677346) 4 de junio de 2018

Noooooooooooo que le pasa a Mega, habiendo realmente rostros inteligentes como Fernanda Hansen, ella era una buena oportunidad para el panel. — Yanet Antonia Bustam (@kityarte) 4 de junio de 2018

Se va una fome y llega una más fome !! No 👎 — caritoaguilera (@luisaaguilerab1) 4 de junio de 2018