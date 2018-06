El drástico cambio de Igancio Lastra: "Antes era un tipo de mierda"

El ex chico reality recordó cómo era su vida antes de esta hospitalizado.

Ignacio Lastra está volviendo de a poco a los medios, primero lo hizo en Vértigo y posteriormente ha ido publicando algunos videos en su canal de Youtube “Bombarderos Bizarros”.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Lastra habló sobre el éxito que ha tenido en su nuevo proyecto de youtuber. “Nunca presentí el éxito pese a que siempre lo quise. Cuando estaba en el reality y después de salir, siempre busqué el éxito con desesperación, ahora entiendo que lo que buscaba no ara el éxito típico, de winner, sino el que da estar bien a nivel personal, social, con los demás”.

“El proceso que vivo, después del accidente, siento que puedo ayudar, complementar en algo a las personas, hacerlas sentir que no están solas. Quizá por eso se me ocurrió el canal ‘Bombarderos Bizarros’, como una forma de darle alegría a la gente. Ese es mi éxito ahora. Ya no velo solo por mí, renací, antes de verdad era un tipo de mierda”, agregó.



El chico reality también se refirió a las cosas que prefería tener antes del accidente. “Antes era de tener el departamento rico, el auto bacán, la mina linda al lado, los amigos zorrones. Siempre fui un tipo que me creí rico, como el mino bonito. Estuve 27 años siendo un Adonis, era tan competitivo que nunca gocé lo que tenía antes de accidente”.

Durante los días que estuvo hospitalizado pudo ver algunos capítulos de “Doble Tentación” y lo que más le llamó la atención fue cuando le pasan “un hielo por las calugas; me puse a llorar. Me hubiera gustado darme cuenta en ese momento que me había sacado la mugre por tener ese cuerpo y haberlo aprovechado más porque nunca me sentí mejor que el resto, pese a que mi personalidad decía otra cosa”.



“Antes era un mino rico no más, ahora me siento más reflexivo. Si yo fuera mujer y me preguntaran con qué Ignacio me quedo: con el que estaba en calle Manuel Montt ese día antes del accidente o con este, lejos me quedo con el de ahora. Por eso siempre he pensado que el accidente tenía que ocurrir para que me hiciera ver la vida como la veo ahora, donde todo es un regalo. Ahora valoro el hecho de estar respirando”

Con respecto a su cambio físico aseguró que no le avergüenza salir a la calle. “Esta es una realidad que vive la gente más de lo que uno se imagina, no solo a mí me pasó. Sería un idiota si me quedara encerrado en la casa. Lo que sí, ahora tengo nuevos amigos que me hacen salir más”.