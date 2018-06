El extraño "TOC" de Karol Lucero que le valió risas de sus compañeros en Mucho Gusto

Esta mañana, Karol Lucero y Joaquín Méndez debieron enfrentarse a las bajas temperaturas en un despacho para Mucho Gusto desde la fábrica de masas La Kosa, ubicada en Barrio Franklin.

En ese contexto es que se vivió una incómoda situación para el ex Yingo, lo que causó risas en algunos de sus compañeros.

Cuando los dos integrantes de la ‘patrulla juvenil’ llegaron hasta un separador de ambiente plástico en la fábrica, Karol señaló que “algo me pasa, yo no puedo tocar esas cosas plásticas, no sé, me da como cosa, ¿la puedes abrir tú, por favor?”.

“¡No puedo pasar por ahí, me da cosa!”, repitió mientras Méndez se acercaba y decía que intentara tocarlo.

En ese momento el argentino corrió la cortina plástica, pero cuando Karol estaba pasando decidió soltarla, por lo que el locutor radial debió sacudir su cuerpo nerviosamente y corrió hacia el otro lado.

Su mala suerte no terminó ahí, ya que se encontró con un segundo separador de ambiente, frente a lo cual volvió a mostrarse incómodo.

Mientras tanto, desde el estudio, Karla Constant le indicaba que “no tiene nada de malo ¡Ya po Karol, supéralo!”. Por su parte, Joaquín levantó el plástico pidiéndole que pasara como el limbo.

Sin embargo, el panelista debió enfrentarse a un “último nivel para entrar a La Kosa”, como señaló Méndez.

“Joaco, no le abras, deja que lo supere”, volvió a decir Constant, mientras Karol se ayudaba con una pala, en lo que en el programa tildaron como el “toc” de Karol, o Trastorno Obsesivo Compulsivo.