Franco echó de la casa a su hermana en Verdades Ocultas y fanáticos lo destrozaron

Este martes se emitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, la teleserie de Mega que tiene impactados a sus seguidores luego del brutal atropello que sufrió Laura de parte de su hija Agustina/Amelia.

En el episodio anterior se confirmó que Laura quedó en coma inducido debido al daño cerebral que le ocasionó el impacto, para que luego los médicos explicaran que no volverá a poder mover ningún músculo de su cuerpo.

Sin embargo, fue otra la historia que se robó las miradas este capítulo, protagonizada por Franco y Maite luego de que la joven se enterara del romance de su hermano con Lulú, la ex pareja de su fallecido padre.

“Tú todavía no le tomas el peso a lo que hiciste con María Luisa. Mientras no se te ocurra traerla a dormir acá, yo feliz”, le dijo Maite muy molesta.

A Franco no le gustó la reacción de su hermana, y le señaló que “si tanto te molesta, no te metas más. Yo estaba preocupado, por eso me fui del país, pero ahora regresé y estoy en paz”.

El personaje de María de los Ángeles García volvió a responderle enojada que “no sé cómo no te da vergüenza. Te estás riendo del papá en su propia casa, ¿y estás en paz? Yo no sé si pueda vivir contigo tranquila”.

La joven no esperaba la reacción de su hermano, quien simplemente le dijo “entonces toma tus cosas y ándate (…) yo no voy a vivir un infierno por tu culpa hermanita”.

La decisión de Franco generó odio en las redes sociales, donde los fanáticos rápidamente defendieron a Maite, señalando que ella no tiene la culpa de nada.

Por primera vez le encontré la razón a maite con el amorío patético de maria luisa y franco #VerdadesOcultas — , (@jhvxk) 5 de junio de 2018

Ay Franco wn estai mas rallao que la cresta! Weon patético cortate el pelo decente, madura qlo!!#VerdadesOcultas — PobreMinino🐾 (@AliciaArayaSan) 5 de junio de 2018

#VerdadesOcultas es terrible barsa el hueon rancio del franco para echar a la maite, se fue como por un año y ahora vuelve creyéndose el amo y señor hueon patuo mantenlo pronto — Constanza Valentina (@C_Mononi) 5 de junio de 2018

#VerdadesOcultas Franco eres último de mal hermano,como haces eso con tu hermana afff,Jose jamás lo permitiría xd!!! esta novela nos tiene para la cga 😱😀 — Yoconda Rodríguez. (@Yoconda_R) 4 de junio de 2018

Q se cree es Franco andate voh cagah, has sido 0 aporte en toda la teleserie. #VerdadesOcultas — Nacho 🇨🇱 (@LOQUITO_x_BODIS) 4 de junio de 2018