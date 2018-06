Joaquín Méndez asqueó a sus seguidores con desagradable chascarro mientras cantaba

Gracias a su carisma, Joaquín Méndez se ha convertido en uno de los panelistas más queridos de Mucho Gusto.

A través de sus redes sociales, el argentino se mantiene en contacto diariamente con sus más de 1,3 millones de seguidores, con quienes comparte divertidas fotos y videos. Y este martes no fue la excepción.

El ex chico reality publicó un registro donde aparece su compañera María José Quintanilla cantando, para luego unirse él. Hasta ahí iba todo bien, hasta que sucedió un asqueroso chascarro.

La voz del modelo se vio interrumpida por una mucosidad, generando carcajadas en su amiga.

“Chascarrillo de la semana. Mi abuelo siempre me decía: pollo que no canta fuera de la garganta, pero esta vez me lo tragué”, escribió riéndose de la situación.

El video suma más de 15.700 me gusta, y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes se rieron con él y le recriminaron lo asqueroso del registro.