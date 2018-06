"¡Me tienen harto!": Paulo Brunetti explotó tras ser confundido con la pareja de La Jueza

Así como Begoña Basauri fue confundida con la cantante nacional Nicole, son varios los famosos que con su apariencia engañan sin querer al público.

Este es el caso de Paulo Brunetti, quien a través de su cuenta de Twitter realizó un urgente llamado a sus seguidores.

Resulta que el actor es confundido frecuentemente con Bernardo Borgeat, el ex chico reality argentino pareja de Carmen Gloria Arroyo, conocida como La Jueza.

“Pedido a la solidaridad. A todos los que me siguen confundiendo con el novio de La Jueza cómprense unos anteojos por favor. No nos parecemos ni en lo blanco del ojo. ¡Me tienen harto!”, escribió.

— Paulo Brunetti (@patagonpau) 4 de junio de 2018