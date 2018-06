Belén Mora recibió amenazas de parte de la madre de un menor que le enviaba fotos desnudo

Belén Mora ha logrado conquistar al público gracias a su trabajo en Morandé con Compañía, lo que se ve reflejado en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la comediante tiene más de 627 mil seguidores que comentan cada cambio de look y nuevo show que publicita en la plataforma.

Sin embargo, las redes sociales pueden traer problemas, y bien lo sabe la ‘Belenaza’, quien ha recibido mensajes obscenos de parte de los usuarios.

Según lo que reveló en Intrusos, “hace dos o tres años un menor de edad me mandó una foto desnudo, pero era chiquitito, debe haber tenido 12 o 14 años”.

A Mora le “bajó la preocupación de mamá”, por lo que se contactó con la madre del usuario. “Le escribo por interno, le dije ‘me preocupa tu hijo, que es menor de edad, me preocupa que me esté mandando fotos, te pido que pongas más atención”, señaló.

No obstante, no se esperaba la reacción de la mujer: “Su respuesta fue ‘tú te debes a tu público, tú eres un personaje público, qué feo lo que dices’, y me amenazó con ir a Mega y decir que yo le había pedido la foto al hijo”.

En esa ocasión decidió no acudir a la justicia, y aseguró que la única vez que llegó hasta esa instancia fue hace cerca de cuatro años cuando recibió amenazas de muerte.

Finalmente indicó que “me han mandado mil veces (fotos de ese tipo), les respondo que si van a mandar algo manden algo bueno, y después los bloqueo y los reporto”.