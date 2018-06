Canal 13 se llenó de críticas por no transmitir el triunfo de la Roja Sub 20 tras publicitarlo

Este martes se jugó la final del fútbol masculino de los Odesur, donde Chile y Uruguay buscaban el oro para sus respectivos países, y Canal 13 había anunciado que transmitiría el partido.

Sin embargo, la casa televisiva anunció a través de un comunicado que “debido a problemas en la señal satelital generada en Bolivia, Canal 13 no podrá emitir el partido anunciado”.

A través de Twitter, Aldo Schiappacasse debió disculparse por la situación, luego de haber promocionado la transmisión.

“Canal 13 no transmitirá la final del fútbol en los Odesur porque la señal desde Cochabamba es muy inestable. Mil disculpas por haberlo anunciado. Entiendo que CDO transmitirá, ojalá sin interrupciones”, escribió el periodista

Canal 13 no transmitirá la final del fútbol en los Odesur porque la señal desde Cochabamba es muy inestable. Mis disculpas por haberlo anunciado. Entiendo que CDO transmitirá, ojalá sin interrupciones. — Aldo R. (@AldoRomuloS) 6 de junio de 2018

Por su parte, el canal reiteró las disculpas a través de la misma red social, explicando que “la calidad de la señal emitida en Bolivia estaba lejos de cumplir con los requerimientos técnicos necesarios”.

Debido a problemas de la señal satelital de origen, no podremos emitir el partido final de los Juegos Odesur que había sido anunciado. Lamentamos esta situación, pero la calidad de la señal emitida en Bolivia estaba lejos de cumplir con los requerimientos técnicos necesarios — Canal 13 (@canal13) 6 de junio de 2018

Sin embargo, los televidentes no aceptaron las excusas y llenaron a Canal 13 de críticas por no cumplir con lo prometido, y no dar el triunfo de la Sub-20.

Puro cuento. Yo lo vi bien y en HD. Se perdieron el oro — Marcel Villegas (@marcelvillegas) 6 de junio de 2018

Gran mentira cdo lo transmito lo mas bien — Robinson Morales (@robinsondmc) 6 de junio de 2018

No será que quedaron sin técnicos y nadie sabe cómo solucionar esta situación — Marcelo Hernandez (@Marcelo15498434) 6 de junio de 2018

Se perdieron e hicieron q muchos se perdieran la medalla de oro del fútbol . Vergüenza — joro (@joroxl) 6 de junio de 2018

Para ver a nuesta selección hasta en 480 sirve, esta es una chiva barata — Hector Jara Ulloa (@HjaraUlloa) 6 de junio de 2018

Mentira

Xq

CDO Premiun si lo dio.

Una verguenza lo que han hecho como canal las últimas semanas. — Roberto Gutierrez (@RobGutiAbogado) 6 de junio de 2018

Cdo podia y canal 13 no? Amateurismo puro — Cristian Rivas H. (@Cristian_23rh) 6 de junio de 2018