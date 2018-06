Carmen Gloria Arroyo no le creyó nada y destrozó la defensa del marido de Katherine Orellana

Esta mañana, el marido de Katherine Orellana llegó hasta el matinal Muy Buenos Días a Todos para dar a conocer su versión de la pelea que terminó con ambos detenidos por violencia intrafamiliar.

Durante la conversación, Jorge Cáceres aseguró que nunca le pegó a la cantante, e indicó que ella fue la causante de la discusión.

Además, reveló que Orellana le había dicho que tenía un amante, a lo que él respondía que había estado con una familiar de ella para generarle celos.

Momentos después llegó al estudio Carmen Gloria Arroyo, quien no dudó en encarar al hombre sobre sus actitudes. “No te creo nada de lo que dices (…) Tú minimizas tu violencia verbal y es tan grave como la violencia física. Tú vienes acá a hablar mal de una persona a la que supuestamente quieres, a la que supuestamente estás protegiendo. No se condice lo que estás haciendo con lo que tú dices querer hacer”, señaló.

La abogada además aseguró que la pareja se encuentra en un estado llamado coalisión, donde ambos se agreden y si no se interviene, puede terminar incluso en la muerte.

“Se necesita urgente una intervención de las familias, se necesita urgente que ustedes dejen de estar comunicados, que dejen de dar estas entrevistas y hagan un proceso de rehabilitación, más que de drogas o alcohol, de violencia”, determinó tajantemente.

Si bien Cáceres no le rebatió e incluso dijo respetar su opinión, la ex ‘Jueza’ volvió a profundizar en el tema. “Lo que yo veo en ti es el círculo de violencia en persona. Todos los agresores, a los dos días piden perdón, se arrepienten y llorar… y es lo que hemos visto aquí, por eso digo que no te creo nada”, cerró.