Coté Quintanilla sufrió grave crisis de salud en pleno viaje

La panelista se encerró en el baño por sus problemas.

María José Quintanilla ha tenido que viajar en múltiples ocasiones debido a su trabajo como cantante y como rostro del Mucho Gusto.

Pero entre tanto trabajo, Coté se tomó vacaciones y decidió viajar en avión. Pero antes de llegar a su destino, tuvo que enfrentar su mayor miedo, los aviones.

“Yo he hecho escándalos en aviones. En un viaje de aquí a Ciudad de México yo me parapeté en el baño, donde tres azafatas me fueron a buscar. Fue un show arriba del avión, porque me mareo, me dan como crisis y empiezo a sentir que me voy a morir”, comentó Quintanilla en el matinal.

Luego agregó que fueron cerca de 15 minutos los que estuvo encerrada, ya que tenía el corazón muy acelerado y muchas nauseas.