Luli preocupa a sus fans por su nueva apariencia física

A sus seguidores les llamó la atención su delgadez.

Hace algunas semanas atrás Nicole Moreno habló en Vértigo sobre los problemas de salud que ha tenido, por los que tuvo que tomar fuertes medicamentos.

Sin embargo, la modelo supo salir adelante ya que se ha en la fotos que sube a su cuenta de Instagram luce feliz y contenta.

Pero algunos de sus fans se preocuparon por su extrema delgadez, ya que está llevando una vida sana y una dura rutina de ejercicios.

“Luli estás muy linda pero flaca”; “Linda… ¿Pero no estás demasiado delgada”; “Ella no está flaca. Lo malo que tiene es que mete la guata para que se le noten las costillas, a lo que a mi parecer no se ve nada estético”, fueron algunos de los comentarios.

