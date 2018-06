Raquel Argandoña reveló el fetiche que tiene con sus ex

La penalista tiene una fijación con una prenda de ropa.

Este miércoles en “Bienvenidos” los rostros del matinal comenzaron realizar algunas revelaciones de su vida privada y como ha sido la costumbre en los últimos días, Raquel Argandoña fue la que se robó la atención de todos en el set.

“A mí lo que me encanta es que la mujer se levante en la mañana y se ponga la camisa del hombre”, comentó en tono coqueto.

Luego hizo una particular confesión. “Yo tengo camisas de hombres en mi casa, me encanta, que yo se las he regalado y cuando se van les digo ‘no la camisa queda”.

Lo anterior provocó las risas de todo el panel, las que aumentaron cuando Raquel dijo que le gusta recordar de quién era la camisa, “pero nada más, no me clavo un cuchillo ni mucho menos”.