Rostro de TVN candidatea a Pancho Saavedra como animador para el Festival de Viña

Las especulaciones sobre los animadores del próximo Festival de Viña comenzaron desde que se dio a conocer que la alianza entre Canal 13 y TVN se adjudicó la licitación.

Dentro de los canales, son varios los rostros los que han demostrado su interés de llegar al escenario más importante del país, y la última en declarar su intención es María Luisa Godoy.

La animadora del Muy Buenos Días a Todos se sinceró junto a Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas, señalando que “yo creo que sería un tremendo desafío si es que algún día me tocara hacerlo, diría que sí de todas maneras porque qué animador diría que no al Festival de Viña, pero no sé si llegue a pasar alguna vez… A mí nadie me ha dicho nada”.

Además, aseguró que al ser dos canales los que tienen el certamen durante estos cuatro años, “obviamente hay más oportunidades”, pero que finalmente apoyará a quien elijan.

Sobre una posible pareja para acompañarla en el escenario, Godoy habló sobre Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Francisco Saavedra, asegurando que “los encuentro muy atractivos a los tres de distintas maneras, si me haces elegir no podría porque nunca he trabajado con ninguno de los tres, el que más me he relacionado es Pancho Saavedra, que me cae increíble y nos reiríamos mucho”.