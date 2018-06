Belén Mora provoca al Pastor Soto y lo invita a MCC

La comediante le agradeció por hacer click en sus videos.

“Los Kastos” es el nuevo grupo sensación de Morandé con Compañía, el cual está compuesto principalmente por Belén Mora y “Toto”.

Las temáticas de sus canciones están basadas en temas religiosos, algo muy parecido a lo que hacían las “Iluminadas”.

Lo anterior provocó el enojo del Pastor Soto, quien criticó duramente al programa y a los humoristas que participan en él.

Belén Mora no se quedó callada y le respondió al religioso. “Me parece maravilloso, porque cuando se hace comedia se tocan temas contingentes y esperas una reacción del público. No me voy a meter en su opinión, porque creo en la libertad de expresión, pero le agradezco el tiempo de producir un video tan lindo, eso significa que a pesar de todo nos quiere”.

La comediante aseguró que le gustaría que Soto fuera al programa, pero “todo su discurso se caería si fuese, y más aún si cobrara. Lo invito a que mande más videos, nos ayuda mucho a escribir más libretos, así que le dé no más”.