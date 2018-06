El extremo preparativo de Gabriel Cañas antes de dar vida a Horacio Moller

El actor aseguró que todo quedó en el pasado.

Horacio Möller llamó la atención de los fanáticos de Perdona Nuestros Pecados por su forma de ser, ya que tuvo relaciones con la señora de su hermano, con la pareja de su padre y con varias mujeres más. Pero el sexo no es su única adicción, ya que también cayó en la cocaína.

El personaje es interpretado por el actor Gonzalo Cañas, quien fue invitado al programa de Katherine Salosny, “No Culpes a la noche”, donde habló sobre su trabajo en la teleserie de Mega.

Uno de los temas que fue tratado fue la adicción a las drogas de Möller, asegurando que él ya la había consumido anteriormente.

“He consumido, con los dedos de esta mano, no más que eso. La primera vez fue tres semanas antes de Mercury (musical), que Mercury era un adicto a la cocaína así tremendo y yo decía algo me estoy saltando, una pieza no estoy teniendo y me agarré con un amigo por el mismo tema del jale, cómo huevón ya para esta huevada, y de repente me dice acompáñame tú y fuimos”.

Con respecto a la inspiración para hacer a Horacio, Cañas indicó que se inspiró en el dios Pan de la mitología griega. “Fue súper entretenido, porque descubrí que Horacio Mölller podía ser adicto al sexo, que podría ser sátiro maníaco eso fue algo que le agregué yo, y lo conversé con el Pablo (Illanes)”.