El profundo desahogo de Antonella Ríos por polémico nuevo amor: "No me cago a nadie"

La actriz también le agradeció a la gente que la apoyó.

Desde que Antonella Ríos hizo pública su relación con el modelo de 21 años, Javier Muñoz, ha sido víctima de diferentes críticas de parte de sus seguidores o de gente relacionada con la farándula.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la actriz se refirió al tema asegurando que es una persona normal y que no le hace daño a nadie.

“Tengo 43 años soy chilena y trabajo duro para mantener a mis hijos, además llevo el peso de la casa, no me cago a nadie, no pasó a llevar a nadie. Soy mujer, mamá y polola y estoy segura que todas somos más que madres o más que una mujer que quiere ser feliz , somos muchas cosas y ningún rol es excluyente”, comentó.

Luego admitió que está pasando por un buen momento de su vida y también aprovechó de agradecerle a la gente que la ha apoyado.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: