Gussy recordará los tiempos de Yingo en su fiesta de matrimonio

La ex Yingo tendrá que tomar todas la decisiones.

Hace pocos días Jeniffer Iturra, más conocida como Gussy, anunció a los cuatro vientos que que se casará con su pareja de hace 4 años, Jorge Miranda.

En una entrevista con “Intrusos”, la ex Yingo entregó detalles de la ceremonia y la fiesta se realizará el 27 de julio de este año.

Uno de los temas fueron los invitados, ya que Iturra aseguró que “Tiene que ser un momento íntimo, pero a la vez con todo tu círculo. Empiezas con la familia, y después te vas extendiendo y extendido”.

Una publicación compartida por Gussy (@gussy_oficial) el 3 de Jun de 2018 a las 12:53 PDT



Gussy es quien está organizando todo, ya que Mirando contó que “ella tiene que elegir, pero en realidad no casamos los dos, pero ella que elija lo que quiera, es la regalona (…) Está más metida en el tema, me dice ‘¿Qué te parece esto?’, yo le digo, ‘sí, me gusta"”.

La hija de la ex Yingo también sería parte de la ceremonia, ya que “siempre se roba la película. Yo creo que va a cantar el Ave María”.