Marlen Olivari tildó de "futuro violador" a quienes lanzan piropos

Desde que en algunas comunas como Las Condes y Recoleta comenzó a regir una ordenanza contra el acoso callejero, el tema de los ‘piropos’ se encuentra en el centro del debate.

Las famosas no se han quedado fuera de la conversación, y así como Jocelyn Medina se mostró a favor del piropo mientras este no sea una grosería, Marlen Olivari lanzó una opinión diametralmente diferente.

En conversación con Intrusos la ‘show woman’ nacional señaló los comentarios de este tipo “tiene que ver con la educación, con los modales, con lo que te inculcan en la casa. El degenerado seguro que tuvo un papá degenerado, el tío el era degenerado y el abuelo era degenerado, entonces él vivió en una casa de puros cochinos”.

La ex musa de Morandé Con Compañía aseguró que ha vivido piropos incómodos mientras realiza deporte en la calle, y reveló que “los he enfrentado, me devuelvo y los enfrento (…) porque encuentro que te denosta, te denosta como mujer”.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, y la ahora cantante cerró sus declaraciones con un duro calificativo para los hombres que tienen este comportamiento en la calle: “El hombre que piropea y te dice cosas groseras, para mí es un futuro violador, porque un hombre si está muy oscuro y no anda nadie, ese tipo que está todo el rato pensando sexualmente y te esta mirando con morbo, perfectamente te puede violar”.