Pampita solidariza con la chica del tiempo usando "vulgar y ordinario" vestido

La modelo le dio su apoyo a la “chica del tiempo” de su programa.

Pampita se caracteriza por su gran fifura y por los vestidos que usa, los cuales son confeccionados por reconocidos diseñadores.

Sin embargo, en uno de los últimos capítulo de su programa, “Pampita Online”, la ex de Benjamín Vicuña quiso solidarizar con Sol Pérez, su “chica del tiempo”, que recibió duras críticas por su vestimenta en los premios Martín Fierro, y usó el mismo vestido.



El vestido de Peréz fue tildado por la crítica como “vulgar y ordinario”, ya que era un top blanco escotado acompañado con una falda blanca.

“Me puse el look de Sol Pérez, que fue criticado, pero para mí era por las curvas. ¿Qué pasa si me voy así a una gala? (…) Yo no relleno muy bien de acá, como que me falta un pedacito. Si me lo pongo yo, que no tengo tanta curva, ¿Dirían algo?”, comentó Pampita en su programa,