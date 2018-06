Yann Yvin prepara su regreso a las pantallas en nueva casa televisiva

El chef francés Yann Yvin saltó a la fama en nuestro país el 2014 gracias a su participación como jurado en la versión nacional de MasterChef.

Su fuerte personalidad y su carisma lo convirtieron en uno de los rostros más queridos por el público, lo que lo llevó a incursionar en la conducción de programas, como el matinal Muy Buenos Días con Javiera Contador y el dating show Match.

Hace algún tiempo desapareció de la pantalla para dedicarse a proyectos personales, los que ha ido dando a conocer a través de sus redes sociales.

Sin embargo, ahora el francés está trabajando en su regreso a la televisión abierta, esta vez en CHV y junto a Sergio Nakasone. Yvin sería parte del equipo de Bake Off el nuevo concurso de pastelería adaptado del programa británico del mismo nombre.

Cada episodio del reality se divide en dos secciones: La primera es un desafío creativo donde deben seguir un tema en específico, para luego dar paso al desafío técnico, donde deben realizar una receta al pie de la letra, lo que es evaluado por los jueces a ciegas, sin saber quién las elaboró.

En conversación con El Mercurio, Yvin aseguró que no dejará de lado la exigencia que lo caracterizó en MasterChef, ya que “en Chile se abusa del azúcar y el manjar, y eso no está bien. Tampoco voy a admitir que se use fruta en tarro porque este es un país muy rico en frutas”.

Por el momento, Bake Off se encuentra en su etapa de casting, y no se ha anunciado una fecha de estreno.