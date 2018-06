Carlos Díaz contó el origen del desesperante tic de Leonardo

El actor está aprovechando la fama de su personaje.

Carlos Díaz fue el gran triunfador de Vértigo, ya que la gente le creyó en la “Pregunta del Pueblo” y después aplastó al Bombo Fica en la votación para ser el ganador.

El artista mostró todo su desplante y simpatía, pero también hubo tiempo para hablar sobre su perverso personaje de Verdades Ocultas, Leonardo y del tic que tiene en su rostro.

“Leonardo tiene un tic, no sé si se han dado cuenta. Cuando él está en una tensión muy grande, le empieza a tiritar el ojo y a veces yo no me doy cuenta. A veces me tirita la boca, es bien patético todo lo que pasa”, comentó.

Díaz aseguró que el valor agregado se le ocurrió porque “empezamos a investigar qué pasaba con la psicología y los tocs. En un día en maquillaje viendo qué podía pasar, y unas de las maquilladoras me dice ‘Charlie estoy como nerviosa y me empieza a tiritar el ojo’. Yo dije ahí está, yo estoy nervioso en algún momento de la teleserie”.

Finalmente, el actor se mostró agradecido por las cosas que le ha dado el personaje. “Este personaje es muy rico, estoy muy agradecido porque venía de Amanda. Yo estoy hace 25 años en televisión y primera vez que hago uno malo”.