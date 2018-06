José Miguel Viñuela adelantó cómo serán sus siete despedidas de soltero

En marzo de este año, José Miguel Viñuela anunció que luego de cinco años de relación, contraerá matrimonio con Constanza Lira.

La pareja realizará la ceremonia en septiembre de este año, por lo que agosto será un mes agitado para el animador, y no solo por los preparativos del matrimonio, sino que además por las despedidas de soltero que tendrá.

Es que Viñuela no tendrá una como es lo común, sino que serán siete celebraciones. “La primera vez que me casé tuve una sola despedida con mis amigos. Me hicieron una comida y después llegaron unas chiquillas a bailar. Pero ya no están los tiempos ni las energías para algo así”, confesó al diario Las Últimas Noticias.

La primera despedida de soltero será con sus amigos de colegio, quienes “están planificando un viaje a Lima para comer rico, conversar y echar la talla”.

La segunda contará con todo el equipo de Mucho Gusto, tanto los que aparecen en pantalla como los que trabajan detrás de cámara. Una tercera celebración será sólo con Karol Lucero y Joaquín Méndez: “Ellos gentilmente quieren hacerme una despedida aparte. Me dijeron que me van a sorprender”.

Las celebraciones con sus compañeros de programa no terminan ahí, ya que el cuarto festejo está a cargo los otros dos animadores: “Creo que es una comida que me van a hacer con la Karlita (Constant). Lucho (Jara) ha sido muy generoso. Me propuso cantar el Ave María, pero le dije que tiene que cambiar el regalo porque no me voy a casar por la Iglesia”.

La quinta salida será con sus compañeros de Radio Candela aunque “todavía no sabemos dónde”. La sexta será organizada por sus hermanos, y “va a ser algo sobrio, el clásico asado familiar. Ellos son de pedir permiso a sus señoras, así que va a ser algo relajado con mi mamá incluida”.

Finalmente, la séptima despedida será con los maridos de las amigas de Constanza, con quienes viajará a Buenos Aires.

“Yo creo que entre los viajes y tanta salida a comer voy a quedar desfinanciado y agotado. Pero estoy feliz y disfrutando cada etapa”, aseguró.