Raquel Argandoña explica su provocadora opinión del feminismo

La “Quintrala” tuvo que explicar sus pensamientos en el matinal.

Este viernes la revista Cosas publicó una entrevista donde Raquel Argandoña habla sobre su vida y de uno de los temas de contingencia que ha generado polémica. El feminismo.

Raquel habló en Bienvenidos sobre la conversación y tuvo que aclarar su postura con el movimiento, ya que aseguró que ella no se siente feminista.

La panelista del matinal contó que está de acuerdo con sus demandas, pero no con todas. “Yo siempre me he sentido igual que el hombre, en las mismas oportunidades, en los mismos derechos”.