¡Apareció! La nueva vida de Fran Undurraga alejada de la televisión

La voluptuosa modelo lleva harto tiempo alejada de la televisión, sin embargo, se encuentra muy contenta en el ámbito laboral ya que haciendo desfiles y eventos “Me encanta animar me ha ido excelente, es una faceta que quiero explotar”

Fran cuenta que está pololeando “Estoy feliz acompañada de alguien que está a fuera de los medios, es kinesiólogo”

Al ser consultada si le gustaría volver a estar en pantalla la ex musa de Pollo Valdivia es sincera: “Es tan rico que la gente que te quiere te pueda ver, poder expresar mis ideas en pantalla, me gustaría volver claramente” . Sin embargo es enfática en señalar que le gustaría regresar con un perfil más maduro no como “la niña sexy”