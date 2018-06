Confesión sobre narcotraficante impacta en "La Divina Comida"

Bárbara Ruiz-Tagle, Paul Vásquez, Evelyn Bravo y José Miguel Furnaro fueron los protagonistas de 4 increíbles veladas en “La Divina Comida”.

Pero sin duda lo que llamó la atención en el programa, fue la confesión de Bárbara Ruiz-Tagle quien contó su mala experiencia en un viaje que realizó a Marrakech cuando tenía 21 años.

En ese entonces la actriz conoció a un motoquero con tatuajes, que rápidamente se ganó la confianza de la actriz, tanto así que la llevó a su casa a conocer a su familia. Sin embargo, Bárbara descubrió a qué se dedicaba este hombre: “el “loco” terminó siendo el mayor narcotraficante y casi no me deja salir de Marruecos”, ante la mirada atónita de sus compañeros de programa, Bárbara continuó con su historia: “él me decía con mi pasaporte en sus manos, no te voy a dejar salir de Marruecos”

Finalmente con la ayuda de un desconocido, la actriz logró recuperar su pasaporte y salir de ese país.