Con emotivo mensaje confirman el fin de Perdona Nuestros Pecados

Perdona Nuestros Pecados se ha convertido en una de las teleseries más exitosas del último tiempo en nuestro país, ganándose al público que lo sigue semana a semana.

La producción estrenó hace algunos meses su segunda temporada, la que se vio marcada por el terremoto de 1960 y cómo esta tragedia cambió la vida de los habitantes de Villa Ruiseñor.

La teleserie se mantendrá al aire hasta el segundo semestre de este año, y gracias al éxito alcanzado comenzaron a surgir especulaciones hablando de un tercer ciclo.

Sin embargo, esto fue desmentido por Mauricio López, uno de los guionistas que dio a conocer que ya escribieron el final de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, el escritor publicó un emotivo mensaje donde agradeció a sus compañeros de trabajo y dejó en claro que la producción llega a su fin.

“Muchas gracias a los mejores compañeros y mentores que me pudo tocar, Pablo Illanes y Josefina Fernández. Son unos secos, apañadores y generosos. Nunca pensé entretenerme tanto en una pega. Gracias por dejarme crecer y desarrollar historias y personajes que me llenan de orgullo. Hace mucho tiempo no trabajaba en un equipo liberado absolutamente de egos. Gracias por verme como un par, a pesar de ser mi primera teleserie”, escribió.

Además, entregó palabras de cariño para Mega, María Eugenia Rencoret y el resto del equipo que trabaja en la teleserie.