El Flaco confesó el crudo episodio que lo hizo salir de las drogas

Este sábado, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde Paul Vásquez, Bárbara Ruiz-Tagle, Evelyn Bravo y José Furnaro se esmeraron en coronarse el mejor anfitrión de la noche.

Como suele suceder en este programa, cuando los invitados entran en confianza comienzan a salir algunas revelaciones de su vida privada, y en esta ocasión, la confesión de El Flaco impactó a sus compañeros.

El comediante relató uno de los momentos más oscuros de su vida, la adicción a las drogas.

Vásquez comenzó señalando que previo a su éxito en el Festival de Viña en 1996, él y su familia pasaron mucha hambre, por lo que al verse con dinero comenzó a llenarse de excesos.

“Empecé a llenarme con cosas (…) Pude haber pedido ayuda (…) Me reventé. Reventado. Llevaba dos semanas jalando y tomando todos los días. Borracho”, relató, para luego detallar el momento que lo convenció a salir de las drogas.

“Me voy al baño a pegarme el último toque y me viene algo, y empiezo a sangrar. Y de repente suelto esfínter y orina y me reviento y todo era sangre”, confesó visiblemente afectado.

“Lo único que hacía era pedir ayuda, que me lleven al hospital. Yo sentía que me estaba muriendo. Si me reventé. Y tenía mucho miedo… Y de ahí nunca más. ‘Te juro: sácame de esta y no vuelvo"”, agregó sobre este duro momento de su vida, el que logró superar gracias a sus hijas.

Sobre su recuperación, el Flaco aseguró que “los primeros seis meses tenía un demonio que me venía a ver a diario. Estaba al lado. Este ser se apodera de ti. Es como estar poseído. ¿Qué hice yo? En parte de mi cerebro encerré a este ser. Causó mucho daño y yo permití que hiciera daño. Entonces a este lo dejo ahí”.

Finalmente, el resto de los invitados le preguntaron porqué lo hacía, a lo que el humorista respondió que fue el hambre: “yo creo que nunca había tenido una respuesta como esa. Y esa respuesta tal vez mucho tiempo que la necesitaba decir o comunicar. Que claro, por eso me volví loco. Era matar el hambre que había”.