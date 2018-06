Macarena Tondreau se sometió a varias operaciones para terminar con sus complejos

A pesar de tener una trabajada figura, Macarena Tondreau tenía algunos complejos con su cuerpo, por lo que decidió someterse a una cirugía estética.

Hace tres semanas, la panelista de Muy Buenos Días a Todos se realizó una liposucción de piernas en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo.

Tondreau se sacó 400 cc de cada pierna entre muslos, rodillas, pantorrillas y tobillos. Además se disminuyó el busto y se extrajo 500cc de grasa de la cintura.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la periodista señaló que “por más esfuerzo que hacía, las piernas nunca me bajaron. Cuando me compraba botas tenían que ser un número más porque las de mi talla no me subían el cierre”. Si bien eran cosas que los demás no notaban porque “una sabe disimular”, Macarena no se sentía cómoda, por lo que tomó la decisión de pasar por el quirófano.

Además, agregó que “hace 16 años me levanté las pechugas y me pusieron implantes que no eran tan grandes. Me veía más gordita, ancha, gruesa, y no podía usar mucho escote porque se veía grotesco”.

Después de la operación aseguró que “quedaron mucho más elegantes”, ya que “pasé de copa D a C”.

Asimismo, la periodista reconoció que “hace 14 años me hice una abdominoplastía” ya que la piel no resistió los 8 kilos y medio que subió durante su embarazo.

“No tengo rollo de contar mis operaciones. Cuando se pueden hacer y una se siente más cómoda, no hay que pensarlo. No me avergüenzo ni me arrepiento de mis operaciones”, concluyó.