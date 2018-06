María José Quintanilla se mostró sin maquillaje en sus redes sociales

María José Quintanilla se ha transformado en una de las panelistas más queridas de Mucho Gusto, gracias a su personalidad.

La popularidad de la cantante se refleja en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma más de 724.000 seguidores.

En esta plataforma, Quintanilla suele publicar imágenes de su trabajo, tanto en el matinal como en los escenarios, y este fin de semana mostró a sus fanáticos un momento más íntimo de sus ensayos.

En la foto, la joven aparece sin maquillaje frente a un micrófono haciendo lo que más le apasiona. Junto a la imagen compartió una sincera reflexión: “Y esta soy yo, sin maquillaje, concentrada cantando, porque cuando canto soy realmente yo, cuando canto me conozco, cantar me ayuda a sentirme cómoda, cantar me hace sentir fuerte, pero lo más importante, ¡me hace sentir feliz!”.

“Esos minutos en el escenario lo son todo, es la oportunidad que tengo para dar lo mejor, para dar lo que creo que mejor sé hacer ¡Que tengan un buen fin de semana y sean felices!”, concluyó.

La instantánea suma más de 29.400 me gusta, y cientos de comentarios de sus fanáticos, asegurándole que es muy bella con o sin maquillaje.