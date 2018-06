¡Rompió el silencio! Máximo Menem asegura tener miedo de su hermana Zulemita

El hijo de la ex Miss Universo contó que su media hermana le faltó el respeto.

El conflicto entre Máximo Menem su la familia de su padre comenzó hace casi un mes y las cosas están lejos de calmarse, ya que el adolescente habló con los medios argentinos sobre la visita que realizó al Carlos Menem.

Máximo no puedo estar a solas con su padre, ya que también estaban sus hermanos. “Yo no quería estar con Carlos Nahir (…) De hecho Zulemita me faltó el respeto, me trató de mocoso (…) Yo sólo vine a ver a mi papá”, comentó en Involucrados.

“Yo vine por mi cuenta, con mi mamá (…) Tengo mi familia en Chile que me apoya siempre”, agregando que la actual pareja de Cecilia Bolocco es considerado un padre para él, ya que el ex Mandatario argentino no lo considera como un papá.

“Nos abrazamos, nos decimos ‘te quiero’, y eso. Me gustaría poder comunicarme con él fácilmente (…) Lloré mucho cuando niño. Mi mamá me hacía regalos gigantes y decía que eran de él (Carlos Menem)”, manifestó.

Luego Máximo contó que su mamá siempre la ha dicho que se comunique con su papá. “Me dice que es mi papá y que lo tengo que querer como sea”.

Máximo en considente de todas las coas que dijeron sus hermanos y por eso no dudó en defender a su mamá y a su madrina, Diana Bolocco.

“A mi mamá no la dejan entrar a la casa. Yo ni puedo hablar con mi papá por teléfono (…) Tengo miedo que Zulemita me grite de nuevo, pasarlo mal”, concluyó.