Se supo la verdad: Andrei Hadler admitió participar en Rojo con nombre falso

El cantante usa su segundo nombre y su segundo apellido.

Rojo, el colo del talento lleva casi un mes desde su estreno y los telvidentes comenzaron a seguir el programa de talentos, incluso algunos ya tienen a sus favoritos para ganar, mientras que otros llaman la atención por sus polémica declaraciones.

Uno de ellos es Andrei Hadler es uno de los más conflictivos y eso se ha visto reflejado en las notas que le pone el público.

Pero ahora el cantante hizo noticia por su nombre, ya que se hizo público que él no está concursando con su verdadero nombre.

“Andrei Hadler marca un proceso, mi nombre real es Felipe Andrés Arellano Hadler, les mentí a todos (risas). No, pero mi nombre es Andrei Hadler, mis amigos me dicen así, soy Andrei Hadler, Felipe podría ser para mi familia, porque ellos me criaron con ese nombre, pero yo me siento Andrei Hadler. Marca un proceso como de cambios, de cambios muy buenos la verdad, por eso decidí cambiarme el nombre”, comentó en Intrusos.