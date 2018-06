El sacrificio diario de Ánglea Duarte para sacar su internado

La ex chica reality tiene que hacer un largo recorrido para llegar a su casa.

Ángela Duarte se hizo conocida en Doble Tentación donde comenzó una relación con el modelo Cristóbal Álvarez y que actualmente siguen juntos.

Luego de su participación en el reality de Mega, Duarte aumentó sus seguidores en su cuenta de Instagram, quienes están pendientes de todas las cosas que hace en su día a días.

Actualmente, la estudiante de enfermería está haciendo su internado, pero las cosas no le están saliendo fácil ya que lo está realizando en la localidad de Chincolco, ubicada a 182 kilómetros de Valparaíso.

“Viajando nuevamente para seguir con mi internado. Gracias a los miles de mensajitos que me llegan a diario de enfermeras y distintos profesionales de la salud contándome sus anécdotas y experiencia. Es muy agradable poder conectarme con todos ustedes, al menos me siento más ‘acompañada’. Me encanta el área de la salud, aunque a veces sea muy agotador”, comentó la ex chica reality en su cuenta de Instagram.



Una de las mayores dificultades que tiene Ángela son los problemas de locomoción, ya que tiene que caminar largas distancias para poder tomar algún colectivo o bus.