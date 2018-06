Gala Caldirola aclaró si existen o no planes de matrimonio con Mauricio Isla

Gala Caldirola es una asidua usuaria de las redes sociales, donde suele dedicar tiernos mensajes a su hija Luz Elif y a su pareja, el futbolista Mauricio Isla.

La pareja lleva cerca de dos años de relación, y hace tres meses que se convirtieron en padres, por lo que hay una pregunta que no puede faltar: ¿se casarán?

Por eso, cuando la española apareció como invitada de Mucho Gusto, en el panel no dudaron en plantearle la interrogante, a lo que ella respondió sinceramente.

“El tema del matrimonio no lo tenemos en mente todavía, además que somos muy jóvenes y yo creo que esa es una decisión que uno tiene que tomar cuando conozcas completamente a la persona”, aseguró.

Además, agregó que “yo ya me siento comprometida con él, yo no estoy casada con él, pero yo siento que él es mi marido porque es el padre de mi hija y de mi futuro hijo, que lo tengo ya en mente, pero todavía no ha llegado”.