La urgente petición de Ingrid Parra tras hackeo de su cuenta en Facebook

A través de sus redes sociales, la actriz Ingrid Parra mantiene a sus seguidores al tanto de las diferentes novedades que ocurren en su vida.

Si bien la mayoría del tiempo son buenas noticias, en una de sus últimas publicaciones en Instagram alertó a sus fanáticos con un problema en su cuenta de Facebook.

“Señores de Facebook, me hackearon mi cuenta personal Ingrid Parra, cambiaron el mail a uno que no uso del año 2000 y le cambiaron la clave”, comenzó acusando.

“Cambiaron el nombre de la cuenta, el idioma, y me robaron toda la información de mi cuenta, fotos, datos personales, etc. Necesito que me ayuden a recuperar mi cuenta por favor”, agregó.

En la imagen se puede ver que la foto de perfil sigue correspondiendo a la actriz, y el nombre anterior es el suyo. “Por último les pido cerrar esa cuenta definitivamente y así nadie puede usar mi información o fotos para otros fines”.