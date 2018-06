Decisión de Rocio sobre Laura generó indignación en los fanáticos de Verdades Ocultas

Algunos televidentes quieren molestar a tomar.

Laura se está recuperando del sangriento atropello que sufrió a manos de Amelia. En dicho contexto está hospitalizada, pero por lo que se pudo ver este miercoles, será dada de alta.

Pero uno de los problemas que tienen los personajes es quién se hará cargo de Laura, lo que armó una discusión entre Rocío, Gonzalo y Mario.

Finalmente y gracias al avance, se pudo deducir que Rocío cuidará de su madre en la misma casa que vive con Tomás.

Lo anterior generó una ola de comentarios, ya que algunos quieren que la presencia Laura moleste a Tomás, ya que es uno de los personajes más odiados de Verdades Ocultas.

Me carga la rocio 🙁 …. decir en mi casa, la patua se qedo con todo lo de agustina ….. no seeee, me cae mal , team agustina forever #VerdadesOcultas

— cata cordova (@ccordovaf5) 13 de junio de 2018