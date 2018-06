El triste presente de Romina Sáez luego de perder al hijo que esperaba

La abogada también se quedó sin trabajo.

Romina Sáez se hizo conocida por ser parte del programa juvenil Mekano, pero esa faceta la dejó atrás y se dedicó a estudiar derecho.

Pero en la actualidad, la abogada no lo está pasando bien, ya que perdió a su hijo que tenía 2 meses de gestación, tal como lo mostró en sus redes sociales. “La gente buena, los ángeles no son para este mundo ¡Te amo! Vuela con tus alitas”.

“Solo puedo decir que no hay embrión, para mí al no haber embrión no hay embarazo, pero las isapres usan mucho eso comercialmente para decir que es una especie de aborto, aquí es todo comercial: la amistad, la isapre, el médico, el trabajo, y te das cuenta que a nadie le importas tú, a nadie le importa tu bebé, a nadie le importas tú psicológicamente”, comentó la también médium a Página 7.

Pero los problemas para la ex Mekano siguieron, ya que también perdió su trabajo como abogada y no ha tenido el apoyo de gente que ella creía que era cercana. “Me sirvió para darme cuenta de -típico- quiénes son los verdaderos amigos, porque hay gente que quiere sacar cosas de ti”.

“Cuando uno no puede hacer trámites judiciales y una no le sirve como abogada, o como médium, o lo que ellos necesiten, ellos tampoco te ayudan a ti, es así, entonces me ha servido para darme cuenta que, por ejemplo, mi empleador, que yo pensé que era mi amiga, no lo era, me echaron; que las que yo pensé que eran mis amigas, no lo eran”, agregó.