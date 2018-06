"Que negro tienes el corazón": Julia Fernández es criticada por olvidar a Ignacio Lastra con nuevo amor

A través de sus redes sociales, Julia Fernández ha demostrado en varias oportunidades que está feliz con su nuevo amor.

Desde hace algunas semanas que la modelo está en una relación con José Ramón Astorga, un deportista primo de Pangal Andrade, con el que ya se ha dejado ver en diferentes eventos.

La mayoría de las imágenes que ha publicado con Astorga las ha subido a sus Instagram Stories, las que desaparecen luego de 24 horas, pero este martes sorprendió con una foto en su cuenta, quedando permanente.

Además, Fernández acompañó la instantánea con un romántico mensaje: “Hoy es nuestro día de los enamorados. Gracias por la paciencia que tienes, por cada lágrima secada, por devolverme la sonrisa, la felicidad. Mi sol, mi luz, tu corazón lleno de bondad me conquista cada día”.

“Hoy es un día especial para mí. Mis tradiciones me enseñaron que hoy es el día del amor. Mi familia me enseñó esto. Hoy es el día que la casa se llenaba de flores y sonrisas. Un día que ya no conmemoraba hace años. Gracias por acordarte y conmemorar conmigo”, agregó.

La imagen suma más de 34.700 me gusta y la mayoría de sus seguidores le mandaron “bendiciones” y “buenas vibras” en este nuevo amor.

Sin embargo, hubo quienes la criticaron por olvidar muy rápido a Ignacio Lastra, a pesar de que Julia ha señalado en varias oportunidades que fue él quien terminó la relación.