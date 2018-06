¡Alerta de spoiler! María de los Ángeles García revela el futuro de Maite en Verdades Ocultas

La actriz adelantó que se vienen cosas oscuras para su personaje.

Las desgracias están a la orden del día en Verdades Ocultas, ya que en los últimos capítulos se han visto atropellos, cambios de rostro y fuertes discusiones.

Uno de los personajes que no ha estaba exento de polémica es Maite, quien estaría a punto de casarse con Eduardo, pero las cosas podrían tener un giro por la presencia de Franco.

“Después de todo, pronto, a Maite se le viene un remezón importante entonces le va a durar poco la felicidad, esto le va a sacar el piso por un buen rato. Vamos a ver otra cara de Maite en un tiempo más, no ahora, no estás semanas, quizás no este mes”, comentó María de los Ángeles García, encargada de personificar al personaje.

Luego García agregó que su papel tendría un cambio, ya que “le va a pasar algo que ella no sabe cómo enfrentar y lo va a hacer de una manera que no hemos visto antes, de una forma más destructiva. (…) Ella se cansó de llorar, va a evadir los conflictos, va a ser más oscura”.