¿Amor u odio? Pamela Díaz reveló su verdadera relación con Carola de Moras en el matinal

Hace algunas semanas que Pamela Díaz debió dejar La Mañana de CHV luego de lanzar unos polémicos dichos contra Carolina de Moras.

Si bien los ánimos se han calmado, la Fiera volvió a hablar del tema tras ser abordada por el programa Intrusos de La Red, donde aclaró que “yo no me fui del matinal por ella. Yo me fui por cosas mías personales”.

Además, indicó que la producción del matinal le había advertido no hablar de sus compañeros de trabajo, pero “a mí me cuesta guardar mis pensamientos”.

Sin embargo, el tema no quedó hasta ahí y reveló cómo era su relación con De Moras detrás de cámara: “Yo hace tres años, desde que se fue Nacho (Gutiérrez) que yo no tengo relación con ella y eso fue hace mucho tiempo”.

“Nunca fuimos amigas ni para las cámaras. Yo hago mi pega y soy sumamente profesional. En general me llevo bien con todos y no nos saludábamos pero podíamos trabajar tranquilas cada una con lo suyo. Nunca nos hemos saludado, no tengo relación con ella”, concluyó.