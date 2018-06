Felipe Bianchi es tratado de "indecente" por pesada broma en contra de Pizzi

El periodista fue criticado por su falta de objetividad.

Este jueves comenzó el Mundial de Rusia 2018 y en el partido inaugural entre los locales y Arabia Saudita había un conocido nuestro. Se trata del ex técnico de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, quien actualmente dirige a “los hijos del desierto”.

Pizzi no tuvo un buen debut, ya que cayó por 5-0 y su equipo dejó bastante que desear sobretodo en el aspecto defensivo.

Uno que opinó sobre el encuentro fue Felipe Bianchi quien comentó el partido en las pantallas de Mega. “Puedo resumir eso sí, algo que seguramente está sintiendo nuestra audiencia. Si se puede acercar un poquito a mi cara señor director, para resumir lo que sentimos ante esta goleada… Este inicio de Mundial para la gente del cuerpo técnico de Pizzi”.

El rostro del periodista reflejaba alegría, lo que fue duramente criticado por los televidentes, ya que consideraron que Bianchi fue poco objetivo.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

No me parece decente la actitud del Sr Bianchi de insistir tanto en hablar contra Pizzi. No olvide que los jovencitos ganan demasiado dinero como para darse el lujo de no jugar bien por falta de disciplina. Responsabilidad compartida. Bianchi se sobre pasó. Mal

— MONSERRATMR (@Monserratamis) 14 de junio de 2018