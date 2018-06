Nacho Gutiérrez hace cruda comparación entre Pamela Díaz y Carola de Moras

El ex CHV defendió a la “Fiera”.

Pamela Díaz se alejó de “La Mañana de Chilevisión” debido a la fuertes declaraciones en contra de la animadora del matinal, Carolina de Moras.

Ha pasado casi un mes desde aquel momento y las cosas aún no se calman, ya que Ignacio Gutiérrez habló sobre el tema y defendió a Díaz.

“De la Pamela se pueden decir muchas cosas, porque también genera muchas cosas. Pero me quiero quedar con lo que a mí me sorprende de ella. Así debiéramos ser todos. Si te llama un compañero de trabajo, sea animador, sea periodista, panelista, camarógrafo, por un tema, cuando tú estás presente, hay que dar la cara. Y la Pamela desafió a la empresa que le pagó el sueldo y muchas otras cosas más. Yo creo que los comunicadores tenemos que dar esa señal”, comentó en Intrusos.

Luego se refirió específicamente a la ex animadora del Festival de Viña. “Si alguien no quiso colaborar, cuando estamos hablando de un tema de derechos humanos, no estamos hablando de una pelea farandulera, que dijo que se veía mal, estamos en una cuestión importante. Y si ella no le quiso hablar después (Díaz a De Moras), bien me parece”.