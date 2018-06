¡Todo un galán! Pinilla rompe corazones en su nueva faceta

El delantero llamó la atención por su elegante vestimenta.

Hace algunos días se anunció que Mauricio Pinilla comentará algunos partidos del Mundial de Rusia 2018 por las pantallas de TVN.

En dicho contexto, el jugador de la Universidad de Chile fue invitado a “Llegó tu hora” para hablar sobre la Selección Chilena y su polémico pasado farandulero.

Pero los dichos de “Pinigol” no fue lo único que llamó la atención de los televidentes, ya que el delantero se lució con un elegante traje, además su actitud y forma de responder las preguntas del panel, conquistó al público.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#LlegoTuHoraTVN…si si si yes yes y no me importa nada solo verlo… mi mami dice que guapo ese joven….mi viejita.. siempre con buen gusto 😍😍😍

— Yarito (@DulzurayCalor) 14 de junio de 2018