Daniela Aránguiz sufre "bipolaridad" por el Mundial de Rusia

Por lo menos está feliz de estar con el “Mago”.

El jueves recién pasado comenzó el Mundial de Rusia 2018 y aún hay algunos que no pueden creer que la Selección Chileno no haya clasificado.

Daniela Aránguiz es una de ellas y en “La Mañana de Chilevisión” hizo una triste confesión. “Tenía los pasajes listos y los perdí porque no iba a ir. Si veo fútbol es para ver a mi marido, si no me aburro”.

Pero por otro lado, la esposa del “Mago” Valdivia dijo que estaba contenta de estar junto a su marido. “Estoy feliz de cierto modo porque Jorge (Valdivia) va a vivir de otra manera el Mundial”.

Cabe recordar que el jugador de Colo Colo estará comentando algunos partidos del Mundial en las pantallas de TVN, pero su debut estuvo marcado por algunas críticas.