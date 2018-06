Ex pareja de Uri Uri reveló detalles del brutal ataque de violencia intrafamiliar

Este jueves se dio a conocer que Uri Uri Pakomio fue detenido por violencia intrafamiliar en contra de su pareja Mackarena González.

Según señalaron en Intrusos, tras uno de los ataques del ex chico reality la joven terminó con una fractura en una de sus piernas, ya que el pascuense la habría golpeado con puños y pies.

El hecho se dio el 1 de mayo, y la víctima realizó la denuncia, por lo que Pakomio quedó con restricción de acercarse a ella. Sin embargo, él no lo respetó y llegó hasta su hogar para amenazarla, lo que terminó en su detención.

La tarde de este jueves, González llegó a Santiago con su familia, donde entregó su testimonio al programa de farándula de La Red.

“Estoy súper tranquila, estoy súper triste, pero ya estar aquí en Santiago con mi familia, con las personas que me quieren, me hace estar más tranquila y mejor”, aseguro, agregando que “no se lo doy a nadie, es terrible que existan personas así en el mundo, que te hacen daño”.

Además, indicó que “me encantaría especificar en detalle” lo ocurrido, pero al ser parte de un proceso judicial, “no puedo decir nada al respecto”.

Lo que sí pudo revelar fue que “tuve gente que me tendió una mano y me apoyó en esta situación, cuando estás sola no tienes a quién recurrir, tampoco puedes arrancar a ninguna parte, eso es lo más terrible”.

Mackarena, que llegó en silla de ruedas, fue consultada por los anteriores episodios de violencia protagonizados por Uri Uri, señalando que “me lo habían dicho pero no era 100%, en el fondo yo no puedo suponer lo que dicen las personas, lo que puedo decir es que en la isla no lo quieren, porque él siempre ha sido agresivo, es una persona un poquito… no sé cómo explicarlo la verdad”.

El padre de la joven aseguró que nunca le gustó la relación, que “no era el tipo que ella merecía, la aconsejamos, pero desgraciadamente ella no quiso entender de forma inmediata, lamentablemente”.

“Lo que él hizo es una canallada, la idea es que se castigue para que sirva como ejemplo y no vuelva a pasar a nadie más”, añadió. Por su parte, la hermana de Mackarena aseguró que “vamos a llegar a todas las instancias para que esta persona no vuelva a hacerlo con otra mujer”.